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Киноафиша Новости Грета Гервиг выступит режиссером двух новых фильмов по «Хроникам Нарнии»

Грета Гервиг выступит режиссером двух новых фильмов по «Хроникам Нарнии»

4 июля 2023 10:02
Грета Гервиг выступит режиссером двух новых фильмов по «Хроникам Нарнии»

Какие именно книги цикла Клайва Стейплза Льюиса лягут в их основу, пока неизвестно.

The New Yorker подтвердил информацию о том, что Грета Гервиг работает над двумя фильмами, основанными на знаменитой фэнтезийной книжной серии «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Производством занимается Netflix.

«Хроники Нарнии» повествуют о четырех детях семейства Певенси, которые случайно попадают в волшебную страну Нарнию, пройдя через таинственный платяной шкаф. Они узнают, что этот некогда процветающий край ныне находится под властью коварной Колдуньи, наславшей на окрестности вечную зиму. Но есть смельчаки, готовые бросить вызов ее тирании. Царь Нарнии, великий лев Аслан, призывает их встать под свое знамя, чтобы наконец освободить народ страны от сил зла.

Цикл состоит из семи книг, каждая из которых посвящена разным приключениям квартета юных героев в разные эпохи истории Нарнии. Какие именно части серии будут взяты за основу для экранизации Гервиг, пока неизвестно.

Напомним, ранее студии Disney и Fox выпустили фильмы по трем книгам цикла — «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005), «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008) и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» (2010).

Гервиг наиболее известна по картинам «Леди Берд» и «Маленькие женщины», удостоенным номинаций на «Оскар». В ближайшим будущем она представит свою новую ленту — комедию «Барби» с Марго Робби, посвященную жизни одноименной куклы.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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