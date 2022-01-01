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Анна Попплуэлл
Анна Попплуэлл Anna Popplewell
Киноафиша Персоны Анна Попплуэлл

Анна Попплуэлл

Anna Popplewell

Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари (2010)
7.821918
Царство
Царство (2013)
7.6
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан (2008)
7.5728154

Фильмография Анна Попплуэлл

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 5 Сериалы 1 Актриса 6
Царство 7.6
Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
Halo 4: Идущий к рассвету 6.5
Halo 4: Идущий к рассвету Halo 4: Forward Unto Dawn
фантастика, боевик, приключения 2012, США
Хроники Нарнии: Покоритель зари 7.8
Хроники Нарнии: Покоритель зари The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader
приключения 2010, Великобритания
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан 7.6
Хроники Нарнии: Принц Каспиан The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 7.4
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
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Девушка с жемчужной сережкой 7.1
Девушка с жемчужной сережкой Girl with a Pearl Earring
драма 2003, Великобритания / Люксембург
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