Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джеймс Космо

Джеймс Космо

James Cosmo
Джеймс Космо
Джеймс Космо James Cosmo
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Клайдбанк, Шотландия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Джеймса Космо

Джеймс Космо родился 24 мая 1948 года в Клайдбанке в Великобритании. Джеймс – сын известного актера Джеймса Коупленда. У него есть сестра Лаура. Космо учился в Королевской академии музыки и драматического искусства в Шотландии, а также в театральной школе в Бристоле.

Отец был не в восторге от стремлений Джеймса к карьере актера, хотя это не помешало ему помочь сыну с получением одной из его первых ролей в сериале «Дневник доктора Финли», в котором снимался сам Коупленд. После этого отец сказал сыну, что это был первый и последний раз, когда он принял участие в карьере Джеймса и дальше ему придется действовать самостоятельно.

Карьера Джеймса в полнометражном кино началась в 1969 году, с роли в фильме «Битва за Англию», хотя до этого он успел сняться в ряде малоизвестных сериалов. Успех случился в середине 1990-х годов, после выхода фильма «Храброе сердце», позже окрещенного кинематографической классикой. Кинолента о борьбе за независимость Шотландии – вопросе актуальном и по сей день – имела важное значение не только для карьеры актера, но и напрямую была связана с его жизнью, ведь речь в нем шла о родине Космо. Следом выходит фильм Дэнни Бойла «На игле» с его участием – еще одна знаковая для 1990-х годов картина. Яркими работами Джеймса Космо в кино в разное время были фильм «Троя», сериалы «Игра престолов», «Темные начала» и многие другие.

В 2000 году актер женился на Анни Харрис, в браке с которой у Космо появились двое сыновей.

Джеймс Космо по праву считается живой легендой мирового кинематографа. Несмотря на свой почтенный возраст, Джеймс продолжает активно сниматься, ведет аккаунты в социальных сетях.

Интересные факты о Джеймсе Космо
  • Настоящая фамилия актёра – Коупленд. В начале своей карьеры актер взял псевдоним Космо, второе имя своей матери Хэлен.
  • Он является попечителем благотворительного фонда «Шанс на детство».
  • Ему часто предлагают роли сильных, внушительных, суровых героев из-за его роста, составляющего 188 сантиметров, и низкого тембра голоса.
  • В 2018 году награжден Орденом Британской империи за заслуги в драматургии.
  • Актер часто лишался зубов не только на съемках во время выполнения трюков, но и в повседневной жизни. Однажды Джеймсу выбили пару передних зубов во время футбольного матча. Как признается актер, потеря зубов не мешала ему играть, но он испытывал постоянное беспокойство и не мог расслабиться.
Фильмография Джеймса Космо
Дети тьмы
Дети тьмы
триллер 2021, Великобритания
4.0
Кто такой Сурили?
Кто такой Сурили?
боевик, комедия, криминал 2021, Индия
6.0
Пепел в снегу
Пепел в снегу
драма, исторический 2018, США / Литва
6.0
Ограбление Лондона
Ограбление Лондона
боевик 2017, Великобритания
5.0
Невидимка
Невидимка
триллер 2017, США
6.0
Убойная стрижка
Убойная стрижка
криминал, комедия 2016, Канада / Великобритания
7.0
Молот Богов
Молот Богов
боевик 2013, Великобритания
4.0
Цитадель
Цитадель
ужасы, драма, триллер 2012, Ирландия / Великобритания
5.0
Все фильмы
Фотографии Джеймса Космо Все фотографии
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Исполнительный продюсер «Темных начал» рассказал, что работа над третьим сезоном уже идет Джоэл Коллинз обещает, что новый сезон шоу будет «чрезвычайно сложным».
Написать
5 ноября 2020 16:32
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши