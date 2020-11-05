Джеймс Космо родился 24 мая 1948 года в Клайдбанке в Великобритании. Джеймс – сын известного актера Джеймса Коупленда. У него есть сестра Лаура. Космо учился в Королевской академии музыки и драматического искусства в Шотландии, а также в театральной школе в Бристоле.

Отец был не в восторге от стремлений Джеймса к карьере актера, хотя это не помешало ему помочь сыну с получением одной из его первых ролей в сериале «Дневник доктора Финли», в котором снимался сам Коупленд. После этого отец сказал сыну, что это был первый и последний раз, когда он принял участие в карьере Джеймса и дальше ему придется действовать самостоятельно.

Карьера Джеймса в полнометражном кино началась в 1969 году, с роли в фильме «Битва за Англию», хотя до этого он успел сняться в ряде малоизвестных сериалов. Успех случился в середине 1990-х годов, после выхода фильма «Храброе сердце», позже окрещенного кинематографической классикой. Кинолента о борьбе за независимость Шотландии – вопросе актуальном и по сей день – имела важное значение не только для карьеры актера, но и напрямую была связана с его жизнью, ведь речь в нем шла о родине Космо. Следом выходит фильм Дэнни Бойла «На игле» с его участием – еще одна знаковая для 1990-х годов картина. Яркими работами Джеймса Космо в кино в разное время были фильм «Троя», сериалы «Игра престолов», «Темные начала» и многие другие.

В 2000 году актер женился на Анни Харрис, в браке с которой у Космо появились двое сыновей.

Джеймс Космо по праву считается живой легендой мирового кинематографа. Несмотря на свой почтенный возраст, Джеймс продолжает активно сниматься, ведет аккаунты в социальных сетях.