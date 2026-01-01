Меню
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф

Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший злодей
Номинант
