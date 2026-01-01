Меню
Фильмы
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 2005
Оскар 2006
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая песня
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший злодей
Номинант
