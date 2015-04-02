Наша рецензия

Говоря откровенно, от «Хроник Нарнии» я ждал неизмеримо большего. Срежиссировавший их новозеландец Эндрю Эдамсон, рулевой спецэффектов в шумахеровских версиях «Бэтмена» («Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин») и постановщик обоих «Шреков», а также адаптировавшие фэнтези-сагу Клайва Стейплза Льюиса Кристофер Маркус и Стивен МакФили, дебютировавшие в 2004 году блистательным телесценарием «Жизнь и смерть Питера Селлерса», могли бы, мягко выражаясь, создать произведение и получше. Однако этот в…