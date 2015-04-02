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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф Отзывы о фильме «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф»
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 2005 / США
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Говоря откровенно, от «Хроник Нарнии» я ждал неизмеримо большего. Срежиссировавший их новозеландец Эндрю Эдамсон, рулевой спецэффектов в шумахеровских версиях «Бэтмена» («Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин») и постановщик обоих «Шреков», а также адаптировавшие фэнтези-сагу Клайва Стейплза Льюиса Кристофер Маркус и Стивен МакФили, дебютировавшие в 2004 году блистательным телесценарием «Жизнь и смерть Питера Селлерса», могли бы, мягко выражаясь, создать произведение и получше. Однако этот в…

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Vadim 2 апреля 2015, 12:51
Я так рад, что сняли этот фильм! Я обожаю рассказы про Нарнию.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
маша 2 апреля 2015, 12:51
Главное, чтобы не убрали совсем смысл книги,как это сделали во многих фильмах,созданых по книгам!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MegagerZ 2 апреля 2015, 12:51
С Властелином Колец уже проходили...думаю здесь лучше не будет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кот Мурыч 2 апреля 2015, 12:51
А что это за Хроники Нарнии? Дайте ссылку, плз.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Йога 2 апреля 2015, 12:51
хороший фильм..супер книга уже есть в нете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (MegagerZ, 09/11/2005 - 17:47:15):Re: Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф (09 ноября 2005 17:47:15)





С Властелином Колец уже проходили...думаю здесь лучше не будет



Властелин Колец супер чем тебя не устоил??? Жду фильм с нетерпением ФЕНТЕЗИ РУЛЕЗ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Artes, 21/11/2005 - 20:57:57):Re: Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф (21 ноября 2005 20:57:57)





ДА КСТАТИ БЮДЖЕТ НАРНИИ СОСТОВЛЯЕТ 185 МЛН. ДОЛАРОВ , А У ГАРРИ ТОЛЬКО 150 МЛН. .

Бюджет Гарри Поттера 180 миллионов фунтов это почти 300 млн баксов так что фильм будет очень даже зрелищный, но первым делом я собираюсь на Хроники Нарнии сходить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Вопрос никто не знает, что за музыка звучит в трейлере к фильму??? Это музыка специально для фильма или это какая-то группа? Очень понравилась, хочу скачать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rybka 2 апреля 2015, 12:51
А я вот обязательно пойду и на "хроники Нарнии" и на "Гарри Поттера" Так хочется хоть на чуть-чуть вернуться в детство и очутиться в волшебном мире сказок, особенно под Новый год :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zloy 2 апреля 2015, 12:51
имхо, фильм для детей мл. шк. возраста. Даже книга наверное и та - взрослее будет.

Дети подоброны какие-то мерзкие, особенно женская их половина :(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эслан 2 апреля 2015, 12:51
Почему детям скучно в доме у профессора Кёрка?

Почему Эслан?

Зачем портить прокатом такую мудрую книгу?



✊ ✊ ✊



Блин, вот.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
asd 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то прорвалась хоть куда-то, и сейчас выскажу свое наболевшее!!! Простите за грубость, но не могу сдержать эмоций - шла на премьеру как на праздник, еще бы такой трейлер!!! И ЧТО? Полный отстой... такая дешевка!!! Ну над чем там умиляются зрители?????? Над природой? Ее, как таковой, там не показали!!! Где крупные планы??? Помнится смотрела Властелина - ВОТ ЭТО ПРИРОДА!!!!!!!!! А здесь???? :confused: Дальше - кто-то восхищается работой малолетних актеров...:cool: Пардон! Где эта работа??? Пересмотрите тогда того же пусть и приевшегося Гарри. Первый фильм! Посмотрите на игру Рона!!! Сколько жизни на лице!!! Так что не надо говорить, будто от детей ждать высокой игры не стоит! Актеры - неудачники!!!!!!!! Два часа мне жуть как хотелось уйти из кинозала, но удерживало одно - ну и когда же обещанный экшен, супер спецэффекты??????? И что увидела - пятнадцать минут дерьмовейших батальных сцен!!!!!!!!! НЕЕЕЕЕЕЕТ фильм просто Дерьмо!!!!!!!!!!!!! Нужно, нужно сравнивать с другими картинами, нужно сравнивать во всем!!!!!! И, сравнивая с другими фэнтезийными фильмами, Хроники Нарнии - в самой заднице.... даже уже после тех фильмов, которым еще предстоит выйти!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ван 2 апреля 2015, 12:51
ВАУ! Вы рецензию только почитайте! Чувак стопудово и книгу-то не читал. Мож только аннотацию...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Седня посмотрел. Фильм реально понравился очень добрый и интересный, на мой взгляд много лучше Гарри Поттера. В общем, всем рекомендую, да может быть там не так много действия, как в том же Поттаре зато сюжет более интересный.

И я бы не сказал, что он особенно детский, хотя конечно действительно и детям будет приятно посмотреть. В отличии от Поттера после, которого они несколько ночей будут боятся спать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Татьянка, 23/12/2005 - 22:24:50): рекомендую тем, кому нравятся сказки, добрые, хорошие сказки, где добро побеждает зло

Если определять сказки по такому критерию то почти все фильмы это сказки :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ПашаФевральский 2 апреля 2015, 12:51
Вы все привереды жаждующие только лишь киношедевров.

Посмотрел фильм в кинотеатре и он мне понравился. Конечно, не шедевр, но смотреть интересно.

Да, в фильме присутствует, откровенно говоря, тупые моменты и промахи...такие как, тАяние льда за несколько минут, сильное течение внизу замерзшего водопада, откровенная тупость детишек, неправильные эмоции, огромная замороженная армия в маленькой крепости и.т.д....Но все равно несмотря на это фильм достойный, пейзажи не Новозеландские, но терпимые и местами красивые. Сюжет? Ну сюжет так себе, самый обычный...скоро можно будет написать программу-шаблон, в которой останется только вписать имена героев, злодеев, название стран, кое какие методы решения проблемы и получить сценарий нажав кннопочку "Получить сценарий". Все среднее и обычное, битвы мне понравились...жаль что мало моментов самих битв, как месятся топорами и мечами, хотелось бы увидеть как завалили великанов и.т.д. Вобщем на 4 балла из 5. А вот за что бы я дал твердую двойку, даже единицу так это за то что детей нарядили в доспехи, дали меч и пустили в бой...первыми✊ ...Блин да я тех шкетосов в доспехах, будучи в трусах уберу одним взглядом, и меч такой как у них поднять ребенку невозможно, а то что у них весит килограма 3, таким только зубы ковырять.Особенно развеселил момент, когда младшего отвлекли от боя: показывают его с кем то сражающегося, потом его окликают, он убивает того с кем дрался, ответил на что-то там, и продолжил драться с серьезным выражением лица))) это все наверное чтобы дети представляли себя на их месте.

Но все же в фильме цепляет что-то...вобщем сходите, ничего не потеряете, фильм неплохой...Но я бы второй раз на него не пошел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
люблю кино 2 апреля 2015, 12:51
Вообще я не люблю фэнтези, но "Хроники Нарнии" - большое исключение.Чем - то они отличаются от других. А фильм пойду смотреть хотя бы только, чтобы посмотреть достойно ли сняли. Очень интересно, мне кажется, что неплохо.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Татьянка, 25/12/2005 - 00:46:33):Ну ладно уж ... не придирайся Я ж как чувствовала, так и написала ...

Знаете, а по большому счету почти все фильмы, которые демонстрируются в кинотеатрах это, и есть сказки. Просто это сказки для взрослых вот и все.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ohalnik, 26/12/2005 - 17:52:30):Тумнус-педофил...

Хватит уже свое моральное уродство на ружу выставлять!!!

PS Спасибо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Слип 2 апреля 2015, 12:51
Очень хороший фильм. 10 баллов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
neron 2 апреля 2015, 12:51
Народ, сходил я на хроники нарнии, короче лет в 15 посмотреть можно, но передергивать будет страшно =)не фильм, а пи.... писец короче
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ло 2 апреля 2015, 12:51
Лажа. Редкая лажа. Полностью согласна с рецензией. Ни Пластилинивое кольцо, ни Гарри Поттер не идут ни в какое сравнение с этой лажей. Такое впечатление, что ее снимали в начале 90-х - настолько все не натурально. Но для детей покатит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марго 2 апреля 2015, 12:51
Ребята, чего вы запарились с этими хрониками,это самая ужасная сказка, которую я когда-либо смотрела, полная чушь. Тильда Суинтон мне гораздо больше понравилась в "Константине", а здесь у неё не роль, а просто лажа. Заранее предугадаю претензии, которые в защиту фильма могут предъявить мне достопочтимые корифеи и просто посетители форума, никаких аллюзий со Второй Мировой войной я здесь не вижу. Понимаю, почему всплыло сравнение с Властелином К., армия колдуньи почти напрочь слизана оттуда. Жду ответа от тех, кто уже посмотрел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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