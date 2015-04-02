Говоря откровенно, от «Хроник Нарнии» я ждал неизмеримо большего. Срежиссировавший их новозеландец Эндрю Эдамсон, рулевой спецэффектов в шумахеровских версиях «Бэтмена» («Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин») и постановщик обоих «Шреков», а также адаптировавшие фэнтези-сагу Клайва Стейплза Льюиса Кристофер Маркус и Стивен МакФили, дебютировавшие в 2004 году блистательным телесценарием «Жизнь и смерть Питера Селлерса», могли бы, мягко выражаясь, создать произведение и получше. Однако этот в…
С Властелином Колец уже проходили...думаю здесь лучше не будет
Властелин Колец супер чем тебя не устоил??? Жду фильм с нетерпением ФЕНТЕЗИ РУЛЕЗ!!!
ДА КСТАТИ БЮДЖЕТ НАРНИИ СОСТОВЛЯЕТ 185 МЛН. ДОЛАРОВ , А У ГАРРИ ТОЛЬКО 150 МЛН. .
Бюджет Гарри Поттера 180 миллионов фунтов это почти 300 млн баксов так что фильм будет очень даже зрелищный, но первым делом я собираюсь на Хроники Нарнии сходить.
Дети подоброны какие-то мерзкие, особенно женская их половина :(
Почему Эслан?
Зачем портить прокатом такую мудрую книгу?
✊ ✊ ✊
Блин, вот.
И я бы не сказал, что он особенно детский, хотя конечно действительно и детям будет приятно посмотреть. В отличии от Поттера после, которого они несколько ночей будут боятся спать.
Если определять сказки по такому критерию то почти все фильмы это сказки :)
Посмотрел фильм в кинотеатре и он мне понравился. Конечно, не шедевр, но смотреть интересно.
Да, в фильме присутствует, откровенно говоря, тупые моменты и промахи...такие как, тАяние льда за несколько минут, сильное течение внизу замерзшего водопада, откровенная тупость детишек, неправильные эмоции, огромная замороженная армия в маленькой крепости и.т.д....Но все равно несмотря на это фильм достойный, пейзажи не Новозеландские, но терпимые и местами красивые. Сюжет? Ну сюжет так себе, самый обычный...скоро можно будет написать программу-шаблон, в которой останется только вписать имена героев, злодеев, название стран, кое какие методы решения проблемы и получить сценарий нажав кннопочку "Получить сценарий". Все среднее и обычное, битвы мне понравились...жаль что мало моментов самих битв, как месятся топорами и мечами, хотелось бы увидеть как завалили великанов и.т.д. Вобщем на 4 балла из 5. А вот за что бы я дал твердую двойку, даже единицу так это за то что детей нарядили в доспехи, дали меч и пустили в бой...первыми✊ ...Блин да я тех шкетосов в доспехах, будучи в трусах уберу одним взглядом, и меч такой как у них поднять ребенку невозможно, а то что у них весит килограма 3, таким только зубы ковырять.Особенно развеселил момент, когда младшего отвлекли от боя: показывают его с кем то сражающегося, потом его окликают, он убивает того с кем дрался, ответил на что-то там, и продолжил драться с серьезным выражением лица))) это все наверное чтобы дети представляли себя на их месте.
Но все же в фильме цепляет что-то...вобщем сходите, ничего не потеряете, фильм неплохой...Но я бы второй раз на него не пошел.
Знаете, а по большому счету почти все фильмы, которые демонстрируются в кинотеатрах это, и есть сказки. Просто это сказки для взрослых вот и все.
Хватит уже свое моральное уродство на ружу выставлять!!!
PS Спасибо!
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