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Джорджи Хенли
Джорджи Хенли
Georgie Henley
О персоне
Фильмография
Джорджи Хенли
Georgie Henley
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Дата рождения
9 июля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Илкли, Англия, Великобритания
Рост
163 см
Биография Джорджи Хенли
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Фильмография Джорджи Хенли
Школьный проект
драма, ужасы, детектив, триллер
2014, Канада
5.0
Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения
2010, Великобритания
7.0
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
7.0
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