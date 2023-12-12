Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бездна
Постер фильма Бездна
Постер фильма Бездна
Постер фильма Бездна
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Бездна

Бездна

The Abyss 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Атомная подводная лодка «Монтана» ВМФ США с ядерным оружием на борту терпит крушение на огромной глубине. Министерство флота просит помощи у специалистов подводной исследовательской станции, работающей неподалеку от места аварии субмарины.

При поддержке четырех военных разведчиков исследователи должны выяснить возможную причину трагедии и нейтрализовать ядерные боеголовки. Но в океанской бездне им предстоит столкнуться с неведомым…

Страна США
Продолжительность 2 часа 51 минута
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 12 декабря 2023
Премьера в мире 8 августа 1989
Дата выхода
9 августа 1989 Россия 16+
24 сентября 1993 Австралия
16 ноября 1989 Аргентина
4 октября 1989 Бельгия
21 декабря 1989 Бразилия
21 мая 1993 Великобритания
21 июня 1990 Венгрия
8 июля 1993 Германия
29 сентября 1989 Греция
11 октября 1989 Дания
27 октября 1989 Ирландия
21 мая 2024 Исландия Unrated
27 августа 1993 Испания
20 декабря 1989 Италия
9 августа 1989 Казахстан
3 ноября 1989 Мексика
15 декабря 1989 Нидерланды
1 декабря 1989 Португалия
26 февраля 1993 США
23 декабря 1989 Таиланд
23 сентября 1989 Тайвань
20 апреля 1990 Турция
9 августа 1989 Украина
1 января 1990 Уругвай
16 января 1990 Филиппины
29 сентября 1989 Финляндия
27 сентября 1989 Франция
18 июня 1993 Швеция
28 ноября 1989 Югославия
7 октября 1989 Южная Корея 12
10 марта 1990 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $90 520 202
Производство Twentieth Century Fox, Pacific Western, Lightstorm Entertainment
Другие названия
The Abyss, Abyss, El secreto del abismo, Abyss - Abgrund des Todes, El abismo, Propast, Бездна, A mélység titka, Abisu, Abisul, Abyss - syvyys, Afgrond, Avgrunden, Bezdan, Brezno, Dybet, Gelme, Głębia, I avyssos, Işığın bittiği yer, L'abysse, O Abismo, O Segredo do Abismo, Otchłań, Priepasť, Sügavik, The Abyss: Lost in the Deep, Vực Thẳm, Η άβυσσος, Амбис, Бездната, Безодня, द अबिस, アビス, 無底洞
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Эд Харрис
Эд Харрис
Мэри Элизабет Мастрантонио
Майкл Бин
Майкл Бин
Тодд Графф
Кимберли Скотт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бездна
Сфера 6.4
Сфера (1998)
Контакт 8.1
Контакт (1997)
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени (1977)
Аватар 8.4
Аватар (2009)
Нечто 6.9
Нечто (2011)
Глубина 5.6
Глубина (2002)
Голубая бездна 7.8
Голубая бездна (1988)
Правдивая ложь 7.7
Правдивая ложь (1994)
Звездный десант 7.6
Звездный десант (1997)
Сквозь горизонт 6.8
Сквозь горизонт (1997)
Пятый элемент 8.1
Пятый элемент (1997)
Звёздные врата 7.1
Звёздные врата (1994)
Фильм находится в подборках
Фильмы про подводные лодки Фильмы про подводные лодки
Фильмы с лучшими спецэффектами Фильмы с лучшими спецэффектами

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Lindsey Brigman Мы все видим то, что хотим видеть. Коффи смотрит и видит русских. Он видит ненависть и страх. Ты должен смотреть другими глазами.
Слушать
саундтрек фильма Бездна
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше