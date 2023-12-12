Отзывы о фильме
Атомная подводная лодка «Монтана» ВМФ США с ядерным оружием на борту терпит крушение на огромной глубине. Министерство флота просит помощи у специалистов подводной исследовательской станции, работающей неподалеку от места аварии субмарины.
При поддержке четырех военных разведчиков исследователи должны выяснить возможную причину трагедии и нейтрализовать ядерные боеголовки. Но в океанской бездне им предстоит столкнуться с неведомым…
|9 августа 1989
|Россия
|16+
|24 сентября 1993
|Австралия
|16 ноября 1989
|Аргентина
|4 октября 1989
|Бельгия
|21 декабря 1989
|Бразилия
|21 мая 1993
|Великобритания
|21 июня 1990
|Венгрия
|8 июля 1993
|Германия
|29 сентября 1989
|Греция
|11 октября 1989
|Дания
|27 октября 1989
|Ирландия
|21 мая 2024
|Исландия
|Unrated
|27 августа 1993
|Испания
|20 декабря 1989
|Италия
|9 августа 1989
|Казахстан
|3 ноября 1989
|Мексика
|15 декабря 1989
|Нидерланды
|1 декабря 1989
|Португалия
|26 февраля 1993
|США
|23 декабря 1989
|Таиланд
|23 сентября 1989
|Тайвань
|20 апреля 1990
|Турция
|9 августа 1989
|Украина
|1 января 1990
|Уругвай
|16 января 1990
|Филиппины
|29 сентября 1989
|Финляндия
|27 сентября 1989
|Франция
|18 июня 1993
|Швеция
|28 ноября 1989
|Югославия
|7 октября 1989
|Южная Корея
|12
|10 марта 1990
|Япония