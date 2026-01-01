Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лас Алонсо
Лас Алонсо Laz Alonso
Киноафиша Персоны Лас Алонсо

Лас Алонсо

Laz Alonso

Дата рождения
25 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Ласа Алонсо

Лазаро Алонсо появился на свет 25 марта 1974 года в американском городе Вашингтон, округе Колумбия. У актера афро-кубинские корни, его родители были беженцами с острова в первом поколении. Отец Лазаро рано ушел из жизни, и забота о сыне целиком легла на плечи матери. Позже в беседе с журналистами Алонсо скажет, что пока мама – единственный человек, кто достоин его любви.

Получив среднее образование, Лазаро стал студентом Говардского университета, где окончил бакалавриат по направлению маркетинг. После получения диплома Лаз переехал в Нью-Йорк, получил опыт работы инвестиционным банкиром, а вместе с тем ходил на кастинги.

После ряда эпизодических киноработ начинающему актеру досталась первая заметная роль в многосерийном проекте «Исчезающий», премьера которого состоялась в начале 2000-х. С тех пор в арсенале актера десятки ролей, среди которых Тсу‘тей в научно-фантастической картине «Аватар».

В 2012 году на экраны вышел документальный фильм «Черные и латиноамериканцы» с участием Лаза. Картина посвящена актуальной во всем мире проблеме расового неравенства. А годом ранее он получил премию Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения как «выдающийся киноактер» за роль в картине «Испытание свадьбой».

На данный момент Алонсо живет в Лос-Анджелесе. Он свободно владеет двумя языками: английским и испанским. В будущем Лаз хочет создать независимое музыкальное агентство, чтобы помогать молодым талантливым ребятам. Сам актер является меломаном: слушает как американское диско 1980-х, так и русскую классику. Помимо этого, Лазаро шесть лет учился играть на фортепиано и иногда сам пишет музыку.

Актер не распространяется о своей личной жизни. Известно только, что он не состоит в семейных отношениях и не имеет детей.

Популярные фильмы

Пацаны 8.7
Пацаны (2019)
Аватар 8.4
Аватар (2009)
В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)

Фильмография Ласа Алонсо

Источник вечной молодости 5.6
Источник вечной молодости Fountain of Youth
детектив 2025, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Задержанный 5.2
Задержанный Detained
триллер 2024, США
Смотреть трейлер
Мой отец – охотник за головами 7.2
Мой отец – охотник за головами
комедия, боевик, детский 2023, США
Гнев человеческий 7.8
Гнев человеческий Wrath of Man
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Пацаны 8.7
Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
Дамы шутят по-черному 7.4
Дамы шутят по-черному
комедия, телешоу 2019, США
Траффик 5.9
Траффик Traffik
триллер 2018, США
Смотреть трейлер
Короли танцпола 5.5
Короли танцпола Battle of the Year: The Dream Team
мюзикл 2013, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Ласе Алонсо
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов»
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов»
Джон Красински и Натали Портман разыскивают чудо-родник в трейлере «Источника вечной молодости»
Джон Красински и Натали Портман разыскивают чудо-родник в трейлере «Источника вечной молодости»
Бездна у психолога и прощание с китом: новые кадры и ролик из второго сезона «Пацанов»
Бездна у психолога и прощание с китом: новые кадры и ролик из второго сезона «Пацанов»

Интересные факты о Ласе Алонсо

  • Алонсо является обладателем премии «Эмми» за участие в рекламных видео Budweiser «Wassup».
  • Лазаро снялся в музыкальных видеоклипах Тони Брэкстона на песню Hit the Freeway и певицы Aaliyah на композицию Miss You.
  • В 2007 году во время съемок картины «Похищение» побывал в российской столице.
  • В 2011 году Алонсо выступил в качестве режиссера и продюсера: он финансировал короткометражную ленту Planet B-Boy Криса Брауна.
  • В 2009 году вошел в ТОП-10 лучших актеров по версии издания Variety.
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше