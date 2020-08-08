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Лас Алонсо

Laz Alonso
Лас Алонсо
Лас Алонсо Laz Alonso
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Дата рождения
25 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
182 см
Биография Ласа Алонсо

Лазаро Алонсо появился на свет 25 марта 1974 года в американском городе Вашингтон, округе Колумбия. У актера афро-кубинские корни, его родители были беженцами с острова в первом поколении. Отец Лазаро рано ушел из жизни, и забота о сыне целиком легла на плечи матери. Позже в беседе с журналистами Алонсо скажет, что пока мама – единственный человек, кто достоин его любви.

Получив среднее образование, Лазаро стал студентом Говардского университета, где окончил бакалавриат по направлению маркетинг. После получения диплома Лаз переехал в Нью-Йорк, получил опыт работы инвестиционным банкиром, а вместе с тем ходил на кастинги.

После ряда эпизодических киноработ начинающему актеру досталась первая заметная роль в многосерийном проекте «Исчезающий», премьера которого состоялась в начале 2000-х. С тех пор в арсенале актера десятки ролей, среди которых Тсу‘тей в научно-фантастической картине «Аватар».

В 2012 году на экраны вышел документальный фильм «Черные и латиноамериканцы» с участием Лаза. Картина посвящена актуальной во всем мире проблеме расового неравенства. А годом ранее он получил премию Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения как «выдающийся киноактер» за роль в картине «Испытание свадьбой».

На данный момент Алонсо живет в Лос-Анджелесе. Он свободно владеет двумя языками: английским и испанским. В будущем Лаз хочет создать независимое музыкальное агентство, чтобы помогать молодым талантливым ребятам. Сам актер является меломаном: слушает как американское диско 1980-х, так и русскую классику. Помимо этого, Лазаро шесть лет учился играть на фортепиано и иногда сам пишет музыку.

Актер не распространяется о своей личной жизни. Известно только, что он не состоит в семейных отношениях и не имеет детей.

Интересные факты о Ласе Алонсо
  • Алонсо является обладателем премии «Эмми» за участие в рекламных видео Budweiser «Wassup».
  • Лазаро снялся в музыкальных видеоклипах Тони Брэкстона на песню Hit the Freeway и певицы Aaliyah на композицию Miss You.
  • В 2007 году во время съемок картины «Похищение» побывал в российской столице.
  • В 2011 году Алонсо выступил в качестве режиссера и продюсера: он финансировал короткометражную ленту Planet B-Boy Криса Брауна.
  • В 2009 году вошел в ТОП-10 лучших актеров по версии издания Variety.
Фильмография Ласа Алонсо
Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
Короли танцпола
Короли танцпола
мюзикл 2013, США
6.0
Соломенные псы
Соломенные псы
триллер 2011, США
7.0
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