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Киноафиша Новости «Нефть» Пола Томаса Андерсона возглавила список лучших фильмов XXI века

«Нефть» Пола Томаса Андерсона возглавила список лучших фильмов XXI века

14 ноября 2023 11:12
«Нефть» Пола Томаса Андерсона возглавила список лучших фильмов XXI века

Таков результат спецпроекта, в котором приняли участие представители российской киноиндустрии.

Редакция ресурса «Кинопоиск» опубликовала результаты своего специального проекта, в рамках которого 230 российских респондентов из индустрии кино назвали свой топ-10 лучших фильмов XXI века, на основе чего затем был выведен рейтинг из 100 картин. Всего было упомянуто свыше 700 фильмов. Участниками проекта стали режиссеры, сценаристы, продюсеры, писатели, критики и журналисты. В их число вошли Клим Шипенко, Валерий Тодоровский, Михаил Местецкий, Юрий Быков, Алексей Поляринов, Павел Лунгин, Станислав Зельвенский, Яна Вагнер, Рустам Мосафир и многие другие. Также свой топ представил главный редактор «Киноафишы» Константин Киценюк.

Первую строчку в общем зачете заняла картина Пола Томаса Андерсона «Нефть» (2007) с Дэниэлом Дэй-Льюисом и Полом Дано. На втором месте расположится «Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча, тогда как тройку замкнули «Унесенные призраками» (2001) Хаяо Миядзаки. В первую десятку также пробились «Догвилль» (2003), «Старикам тут не место» (2007), «Аватар» (2009), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Начало» (2010) и «Однажды… в Голливуде» (2019).

В топ-100 также нашлось место нескольким российским фильмам: «Груз 200» (17-е место), «Левиафан» (55-е место), «Ночной дозор» (77-е место), «Аритмия» (80-е место), «Шапито-шоу» (82-е место), «Возвращение» (85-е место) и «Елена» (98-е место).

Также делимся топ-10 по версии главного редактора «Киноафиши»:

  1. «Пылающий» (2018)
  2. «Социальная сеть» (2010)
  3. «Нефть» (2007)
  4. «Прибытие» (2016)
  5. «Она» (2013)
  6. «Старикам тут не место» (2007)
  7. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  8. «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008)
  9. «Солдаты неудачи» (2008)
  10. «Солнцестояние» (2019)
Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»
Елена Королева
Елена Королева
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