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Джоэль Мур
Джоэль Мур
Joel Moore
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Джоэль Мур
Joel Moore
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Дата рождения
25 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Портленд, Орегон, США
Рост
188 см
Биография Джоэля Мура
Родился 25 сентября 1977 года. Портлэнд, штат Орегон, США
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Фильмография Джоэля Мура
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
8.0
Прятки
триллер
2021, США
4.0
Дрон
триллер
2017,
5.0
Гость
боевик, триллер
2014, США
6.0
Выборы-выборы
комедия
2012, США
6.0
Игра на выживание
триллер
2012, США
7.0
Юлия Икс
ужасы
2011, США
4.0
Челюсти 3D
триллер, ужасы
2011, США
6.0
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