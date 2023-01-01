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2009 / США
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8.4
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1467
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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BAFTA 2010
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2010
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший злодей
Номинант
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