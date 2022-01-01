Фильмы про древние и современные племена интересны не только с исторической, но и с художественной точки зрения — ведь они продвигают культуру и уникальные обычаи целого народа. В нашей специальной подборке вы сможете найти фильмы о первобытных народностях, повествующие о жизни в доисторические времена, а также ленты о современных племенах, проживающих вблизи экватора. Все эти картины не являются документальными, однако они несут в себе довольно большую образовательную ценность и могут быть полезны людям, которые увлекаются гуманитарными науками.