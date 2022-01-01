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Фильмы про древние и современные племена
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Фильмы про древние и современные племена

Все 32 Онлайн
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Поворот не туда: Наследие
Поворот не туда: Наследие
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2021, Германия
Земля кочевников
Земля кочевников
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2020, США / Германия
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
Смотреть за 1 рубль
0.0
анимация, приключения
2019, Испания
Кровь викингов
Кровь викингов
3.0
боевик
2019, Дания
Альфа
Альфа
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, драма
2018, США
Хранители Алтая
Хранители Алтая
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный
2018, Россия
Эльдорадо: Затерянный рай
Эльдорадо: Затерянный рай
3.0
боевик, приключения, ужасы
2018, США
Женщина, идущая впереди
Женщина, идущая впереди
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, вестерн, исторический, биография
2017, США
Дикарь
Дикарь
5.0
биография
2017, Франция
Недруги
Недруги
7.0
драма, приключения, вестерн
2017, США
Ледяной человек
Ледяной человек
6.0
приключения, драма
2017, Германия / Италия / Австрия
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения
2016, США
Путешествие времени
Путешествие времени
Смотреть за 1 рубль
6.0
документальный, фантастика
2016, США / Франция / Германия
Затерянный город Z
Затерянный город Z
6.0
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
Выживший
Выживший
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, драма
2015, США
Костяной томагавк
Костяной томагавк
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, вестерн
2015, США
Мертвые земли
Мертвые земли
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик
2014, Новая Зеландия
Сарила: Затерянная земля
Сарила: Затерянная земля
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация
2013, Канада
Черное золото
Черное золото
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2011, Франция / Катар
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Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика, триллер
2009, США
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Фильмы про древние и современные племена интересны не только с исторической, но и с художественной точки зрения — ведь они продвигают культуру и уникальные обычаи целого народа. В нашей специальной подборке вы сможете найти фильмы о первобытных народностях, повествующие о жизни в доисторические времена, а также ленты о современных племенах, проживающих вблизи экватора. Все эти картины не являются документальными, однако они несут в себе довольно большую образовательную ценность и могут быть полезны людям, которые увлекаются гуманитарными науками.

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