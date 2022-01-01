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Аватар, 2009: актеры и роли
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Аватар
2009 / США
Трейлер
8.8
Оцените
794
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Аватар, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Зои Салдана
Zoe Saldana
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
Джоэль Мур
Joel Moore
Стивен Лэнг
Stephen Lang
Мэтт Джералд
Matt Gerald
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