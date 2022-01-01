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Киноафиша Фильмы Аватар Аватар, 2009: актеры и роли
Avatar Аватар 2009 / США
8.8 Оцените
794 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Аватар, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Джоэль Мур Джоэль Мур Joel Moore Стивен Лэнг Стивен Лэнг Stephen Lang Мэтт Джералд Мэтт Джералд Matt Gerald
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