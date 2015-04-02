Джеймс Кэмерон, всегда идущий в авангарде кинотехнологий, тем не менее каждый раз снимает фильмы, пропитанные духом традиции. Революционные для своего времени «Терминаторы» – революционные именно в области спецэффектов – по содержанию были чуть ли не манифестом старого доброго гуманизма, каким он сформировался к концу ХХ века. «Аватар» в этом смысле еще более радикален. С одной стороны, при помощи многочисленных тружеников новозеландской WETA Digital и…
Да, нация в виде меня отупела несомненно.
Но не более того. Простой, не оригинальный сюжет, весьма среднего уровня (пусть и беспрекословно выполняющие указания режиссера) актеры... Всё это не способствует (в моем случае) бесчисленным пересмотрам картины Кэмерона.
Что-то я не припомню, где бы еще ТАК были противопоставлены два мира. Земля по сюжету обречена, умирает, а ГГ по сути оставил землян, свою расу без шансов на выживание. Это очень сильный поступок и очень спорный выбор. Но мир Пандоры подан так роскошно и обаятельно, что понять ГГ можно. Меняю квартиру на Земле на гамак на Пандоре!
интересует 1я часть в 3д... я не нашёл ни в одном кинотеатре
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