Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука

На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой.

28 марта, в Сети

Кому смотреть: всем, кто ценит в фильмах масштабную компьютерную графику и размах.

На многих зарубежных сервисах выходит блокбастер-сиквел Джеймса Кэмерона. За три месяца в международном прокате он собрал внушительную кассу. Новая часть масштабной серии фильмов про гордое племя голубых человечков сейчас разместилась на третьем месте мирового бокс-офиса за всю его историю, уступая только «Мстителям: Финал» и первому «Аватару» (хотя, конечно, если взглянуть на тот же топ с учетом инфляции цен на билеты, то «Аватары» по-прежнему не входят в десятку). Результат для пандемийной эпохи и вовсе выдающийся: алармистские прогнозы о том, что время кинотеатров подошло к концу, не оправдались. Универсальная история с «оскароносными» спецэффектами фокусируется на детях Джейка Салли и Нейтири и новом нападении полковника Куоритча на клан рифов, где и укрылась семья Джейка.

Аватар-2: Путь воды

31 марта, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит захватывающие истории об изобретателях.

Фильм Джона С. Бейрда («Грязь») рассказывает о том, как знаменитая игра вышла на широкую аудиторию и стала настоящим хитом на рынке. Игру в конце 80-х разработал Алексей Пажитнов. Увидев демоверсию, бизнесмен из Дании Хэнк Роджерс отправляется в Советский Союз, где объединяется с разработчиком, чтобы оформить права на дистрибуцию и устроить релиз в том числе за пределами СССР. Однако в советском государстве на грани распада все оказывается не так просто. Разработчика тетриса должен был играть Александр Кузнецов («Сердце пармы»), но из-за сложностей с графиком его заменил Никита Ефремов («Нулевой пациент»). Роль Роджерса исполняет Тэрон Эджертон («Рокетмен»). Зарубежные критики оценили сочетание авантюрности, экшена и юмора, а также высокий темп повествования, который не дает заскучать.

Тетрис

30 марта, Wink, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кого вдохновляют сюжеты о закулисье.

Один из самых ожидаемых российских проектов весны — сериал «Актрисы», написанный Паулиной Андреевой и поставленный Федором Бондарчуком («Псих»). Повествование делят между собой несколько женщин, которые готовы пойти на многое, чтобы добиться желанной роли и положения. Амбиции, внутренне взрывоопасное тщеславие заставляют их совершать крутые повороты на жизненном пути в попытке добраться до цели. В десяти эпизодах снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев и другие. Впервые в сериальном проекте появилась певица Лолита Милявская. Она сыграла директора театра, в котором происходит основное действие. Продюсером шоу выступил Валерий Тодоровский («Оттепель»). Премьера сериала прошла на фестивале сериалов ORIGINAL+. Жюри вручило проекту главный приз, а также отметило сериал в категории «Оригинальное режиссерское видение».

Актрисы

31 марта, Prime Video

Кому смотреть: тем, кого может заинтересовать тема женской эмансипации, поданная метафорически.

Еще один сериал на этой неделе посвящен женщинам. «Власть» рассказывает историю о сверхъестественном феномене, который захватывает жизни героев из Лондона, Сиэтла, Нигерии и Восточной Европы. Некоторые девушки-тинейджеры из разных уголков Земли внезапно получают сверхспособности генерировать электричество и воспламенять предметы, что моментально вызывает интерес властей. В касте сериала можно отметить Тони Коллетт («Реинкарнация»), Аулии Кравальо («Моана»), Тохиба Джимо («Тед Лассо»). Команда за камерой в основном женская. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала стала Раель Такер, известная работой над шоу «Настоящая кровь» и «Джессика Джонс». Среди сценаристок Сара Квинтрелл («Темные начала») и Клэр Уилсон («Банды Лондона»). Состав режиссеров также преимущественно женский. В него, среди прочих, вошли Ниса Хардиман («Джессика Джонс») и Шеннон Мерфи («Убивая Еву»).

Власть

31 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит боксерские драмы.

На зарубежных стримингах выходит третья часть «Крида», боксерской серии, ответвившейся от фильмов про Рокки Бальбоа. По сюжету, Адонис Крид ушел уз спорта, держит тренировочный зал и живет относительно ровно. Возмутитель спокойствия появляется из прошлого. Однажды, выходя с работы, он видит своего старого друга Дэмьена Андерсона, которого считал братом. Тот мечтает о боксерском титуле и переполнен горечью от того, что его жизнь сложилась иначе из-за тюремного срока. Главную роль исполнил Майкл Б. Джордан, который также выступил режиссером фильма. Для Джордана «Крид-3» — дебют в режиссуре, и тем ценнее, что зарубежная пресса высоко оценила его работу. Кроме того, роль антагониста в картине сделала звездой Джонатана Мэйджерса (широкому зрителю он знаком как Канг Завоеватель из «Человека-Муравья и Осы: Квантомания»).

Крид-3

31 марта, Netflix

Кому смотреть: тем, кто без ума от актерского дуэта Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера.

На Netflix неожиданно выходит вторая часть детективно-комедийной франшизы с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях (первая называлась «Убийство на яхте» и была выпущена четыре года назад). Закадычные друзья в жизни вновь играют супругов Ника и Одри Шпиц, которые на этот раз оказываются в центре международного похищения. Прежде чем отправиться в Париж за разгадкой новой тайны, они побывают на живописном острове, где на индийской свадьбе их друга Махараджи произойдет преступление. Сценаристом картины выступил Джеймс Вандербилт, писавший первую часть. Режиссерское кресло занял Джереми Гарелик, начинающий комедиограф, поставивший «Шафер напрокат» и «Кутеж».

Убийсто в Париже

Предсказание

29 марта, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто давно мечтал круто поменять свою жизнь.

Необычное и загадочное изобретение ставит на уши целый город. Жители имеют возможность получить из таинственного автомата карточку, на которой будет написано слово, означающее тот жизненный путь, который раскроет их потенциал и сделает их счастливыми. Жителей захватывает настоящая мания: многие решают сменить работу, другие переосмысляют отношения с близкими, а третьи отбрасывают прежние страхи и устремляются на поиски лучшего будущего. Главный герой Дасти (Крис О’Дауд) относится к машине предсказаний поначалу без большого энтузиазма, но он переживает кризис среднего возраста и все-таки решает получить волшебную карточку. Шоураннером сериала выступил Дэвид Уэст Рид, обладатель премии «Эмми» за комедию «Шиттс Крик». Среди режиссеров Деклан Лауни («Тед Лассо») и Молли Макглинн («Эта страна»).

Предсказание

31 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит абсурдистский юмор и готов посмеяться над супергеройским жанром.

Главный абсурдист современного французского кино Квентин Дюпьё («Оленья кожа», «Жвалы») снял комедию о команде в трико, напоминающей Могучих рейнджеров. Его команда, однако, называется «Сила табака», и ее супергерои Никотин, Бензол, Аммиак, Метанол и Ртуть спасают Землю от злодейских злодеев и опасных резиновых существ. Их враг Лизарден заранее предпринимает разрушительную атаку на планету, так что наши герои уже опоздали. Чтобы поправить дело, им нужно отправиться в прошлое. Нажав специальную кнопочку, они ждут, когда вокруг них все начнет меняться соответственно другой эпохе. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале вне конкурса в программе Midnight Screenings. Критики увидели в картине пародию на супергеройские клише и, как обычно, остались от новой работы французского режиссера в полном восторге.