В 1 сезоне 42 серии сериала «Императрица Ки» король Ван Ю возвращается в Корё и решает прекратить выплачивать дань Юани. Нян Ын умоляет Та Хвана заключить мир, однако правитель планирует развязать новую войну за неподчинение.
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