В 1 сезоне 48 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын перемещает заболевшего правителя в свои покои, чтобы заботиться о нём. Генерал Бэ Ган оказывается в тюрьме за покушение на жизнь главной наложницы и её сына.
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