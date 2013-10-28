В 1 сезоне 48 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын перемещает заболевшего правителя в свои покои, чтобы заботиться о нём. Генерал Бэ Ган оказывается в тюрьме за покушение на жизнь главной наложницы и её сына.