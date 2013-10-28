В 1 сезоне 18 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван начинает ревновать Нян Ын к Ван Ю и приказывает девушке держаться от него подальше. Правитель Корё обращает гнев бедного народа на наместника Ён Чхоля.
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