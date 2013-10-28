В 1 сезоне 19 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван узнаёт, что несправедливо казнённый по его вине Ки Чжа О был отцом Нян Ын. В отчаянии молодой человек объединяется с Ён Чхолем, чтобы уничтожить правителя Корё Ван Ю.
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