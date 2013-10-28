В 1 сезоне 46 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын обнаруживает, что Ма Ха является её потерянным ребёнком и пытается его спасти. Ван Ю теряет близкую подругу и узнаёт, что несколько лет назад стал отцом.