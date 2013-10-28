В 1 сезоне 49 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван обвиняет возлюбленную в несправедливой казни Бэк Ана. Нян Ын отправляется в храм, чтобы покаяться в своих грехах. После гибели союзника психическое состояние правителя ещё больше ухудшается.