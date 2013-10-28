В 1 сезоне 29 серии сериала «Императрица Ки» после ареста Хук Су король Ван Ю узнаёт, что Нян Ын стала наложницей правителя Юани Та Хвана. Тем временем девушка продолжает мстить Танашири за гибель близких подруг.
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