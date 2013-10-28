В 1 сезоне 15 серии сериала «Императрица Ки» Ван Ю удаётся тайно встретиться с Нян Ын и он делится с девушкой стратегией борьбы с Ён Чхолем. Королева приглашает правителя Корё на ужин, чтобы завоевать его расположение.