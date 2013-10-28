В 1 сезоне 8 серии сериала «Императрица Ки» девушка становится дворцовой служанкой в Юани, чтобы убить Та Хвана во время церемонии восхождения принца на престол. Ван Ю пытается завоевать авторитет среди военных Корё.
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