В 1 сезоне 38 серии сериала «Императрица Ки» после казни канцлера Нян Ын чувствует, что отмщение за гибель отца наконец-то свершилось. Вдовствующая королева против того, чтобы наложница становилась законной супругой правителя Юани.
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