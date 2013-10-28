В 1 сезоне 16 серии сериала «Императрица Ки» правителю Ван Ю приходится оставить возлюбленную на чужбине с тяжёлым сердцем. Нян Ын поддерживает Та Хвана после того, как его вновь заставляют исполнять чужую волю.