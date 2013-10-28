В 1 сезоне 14 серии сериала «Императрица Ки» правитель Ван Ю отправляется в столицу Юани, чтобы совершить визит во дворец. Случайно найденное послание покойного императора меняет расстановку сил при дворе.
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