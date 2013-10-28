В 1 сезоне 50 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын становится законной супругой правителя Юани. Та Хван казнит генерала Тан Ки Ши, потому что он знал о происхождении принца Ма Ха. Мужчина решает также убить и Ван Ю, чтобы защитить любимую женщину.