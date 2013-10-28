В 1 сезоне 51 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван не может довериться дворцовым лекарям из-за приступа паранойи. У Нян Ын свои подозрения, и через некоторое время ей действительно начинает угрожать смертельная опасность.
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