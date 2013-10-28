В 1 сезоне 5 серии сериала «Императрица Ки» девушке необходимо быстро доставить изгнанного наследного принца Юани к правителю Ван Ю. Иначе её отца Ки Чжа О, ложно обвиняемого в убийстве Та Хвана, ждёт казнь.
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