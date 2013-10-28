В 1 сезоне 34 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван защищает любимую наложницу и слуг от наказания и Танашири решает наложить смертельное проклятие на соперницу. Правитель Ван Ю мобилизует войска, чтобы защитить страну от армии канцлера.
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