В 1 сезоне 34 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван защищает любимую наложницу и слуг от наказания и Танашири решает наложить смертельное проклятие на соперницу. Правитель Ван Ю мобилизует войска, чтобы защитить страну от армии канцлера.