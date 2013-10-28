В 1 сезоне 6 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван из-за трусости нарушает данное товарищу обещание, из-за чего Ки Чжа О несправедливо казнят. Сон Нян, потерявшая единственного родного человека, клянётся отомстить изгнанному наследному принцу.
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