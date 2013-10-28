В 1 сезоне 39 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын обнаруживает, что у канцлера было множество тайников с золотом. Девушка пытается завладеть деньгами Ён Чхоля, не подозревая, что король Ван Ю также отправился на поиски богатства.