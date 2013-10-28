В 1 сезоне 13 серии сериала «Императрица Ки» Ён Чхоль и императрица по-своему пытаются манипулировать решениями Та Хвана. Молодой человек понимает, что и на родине у него всё ещё нет влияния и власти. Сражение у западной границы подходит к концу.
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