В 1 сезоне 43 серии сериала «Императрица Ки» вдовствующая королева и генерал Бэ Ган обвиняют Ван Ю в продаже боевого оружия вражеским странам Юани. Мужчина теряет свой титул и оказывается в плену Тан Ки Ши на чужбине.
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