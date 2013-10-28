В 1 сезоне 36 серии сериала «Императрица Ки» при дворе распространяются слухи, что принц Ма Ха не ребёнок Танашири. Та Хван мобилизует армию, чтобы избавиться от канцлера Ён Чхоля. Генерал Тан Ки Ши одерживает победу в войне.
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