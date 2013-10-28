В 1 сезоне 24 серии сериала «Императрица Ки» в тюрьме Нян Ын обнаруживает послание, спрятанное в зеркале придворной дамы Но. Ван Ю скорбит по погибшей возлюбленной, а канцлер Ён Чхоль предлагает ему свою племянницу в качестве будущей супруги.
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