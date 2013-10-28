В 1 сезоне 47 серии сериала «Императрица Ки» в отчаянии Та Хван снова уходит в запой. Советники настаивают на изгнании Бэк Ана из дворца, но мужчине удаётся завоевать расположение правителя. Ван Ю пытается увезти принца Ма Ха в Корё.
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