В 1 сезоне 2 серии сериала «Императрица Ки» девушка оказывается в тюрьме за контрабанду. Ван Ю становится правителем Корё, Ён Чхоль планирует новый заговор, а наследного принце Та Хвана изгоняют из родной Юани.
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