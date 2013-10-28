В 1 сезоне 4 серии сериала «Императрица Ки» Та Хван и Сон Нян становятся близкими товарищами, что не нравится Ван Ю. Ён Чхоль отправляется в монгольскую империю ради нового плана, а Бэк Ану необходимо исполнить непростой приказ.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Авторизация по e-mail