В 1 сезоне 1 серии сериала «Императрица Ки» Сон Нян вместе с матерью перевозят в Юань в качестве дани, но им удаётся совершить побег. Девушке приходится взять имя Сон Нян и провести всю юность в мужских одеждах, чтобы избежать разоблачения.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail