В 1 сезоне 1 серии сериала «Императрица Ки» Сон Нян вместе с матерью перевозят в Юань в качестве дани, но им удаётся совершить побег. Девушке приходится взять имя Сон Нян и провести всю юность в мужских одеждах, чтобы избежать разоблачения.