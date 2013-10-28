В 1 сезоне 26 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын официально становится наложницей, и Танашири начинает издеваться над девушкой из ревности. Та Хван клянётся отомстить канцлеру Ён Чхолю за сокрытие воли покойного императора.
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