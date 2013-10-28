В 1 сезоне 7 серии сериала «Императрица Ки» генерал Тан обнаруживает, что Сон Нян является женщиной, и пытается сделать её своей наложницей. Ён Чхоль надеется выдать дочь замуж за представителя династии Юань.
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