В 1 сезоне 3 серии сериала «Императрица Ки» правитель Ван Ю отправляется в лагерь изгнанного наследного принца из-за политики империи Юань. Та Хван оказывается в смертельной опасности, и помочь ему может только Сон Нян.
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