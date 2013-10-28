В 1 сезоне 37 серии сериала «Императрица Ки» продолжается сражение войска Ван Ю с армией влиятельного канцлера. Ён Чхоль приказывает убить Та Хвана и его наложницу. Нян Ын необходимо придумать, как спасти жизнь правителя Юани.
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