В 1 сезоне 12 серии сериала «Императрица Ки» беременная наложница притворяется больной. Принцесса Танашири верит, что её план осуществился, а король Ван Ю терпит поражение в военных действиях у западной границы.
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