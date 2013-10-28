В 1 сезоне 33 серии сериала «Императрица Ки» наложнице Нян и Та Хвану удаётся избежать ловушки мятежников, однако у Танашири появляется шанс отомстить им за предательство. Ван Ю рискует собственной жизнью, чтобы защитить любимую.