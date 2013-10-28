Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой

Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле

Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну

Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение

Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости

Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности

Этот визуальный тест определит возраст вашей души

«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»

«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере

Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу

«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех