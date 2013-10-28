В 1 сезоне 27 серии сериала «Императрица Ки» наложница выставляет Та Хвана любвеобильным, чтобы скрыть своё умение читать. Танашири продолжает ревновать супруга к Нян Ын, а Ван Ю узнаёт, что его бывшая возлюбленная не погибла.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Авторизация по e-mail