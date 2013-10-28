В 1 сезоне 27 серии сериала «Императрица Ки» наложница выставляет Та Хвана любвеобильным, чтобы скрыть своё умение читать. Танашири продолжает ревновать супруга к Нян Ын, а Ван Ю узнаёт, что его бывшая возлюбленная не погибла.