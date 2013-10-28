В 1 сезоне 23 серии сериала «Императрица Ки» после побега из дворца Нян Ын приходится родить в пещере. Через некоторое время из-за ребёнка она попадается стражникам Юани. Слухи о поддельных деньгах распространяются по всему государству Корё.